廈航取消所有兩岸航班至5月2日 21:032020/03/30 旺報 林汪靜 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 《新京報》報導，廈門航空30日發布公告，即日起到5月2日，取消兩岸航線所有航班。公告指出，為因應公共安全防控工作，廈門航空自3月30日起至5月2日止（含），取消兩岸航線所有航班，受到影響的旅客，可聯繫原購票處辦理非自願退票。同時，公告也提示旅客，在出發前再次確認廈門航空最新動態，以確保順利。 (旺報 ) #廈門航空 也許您會感興趣 推薦閱讀 廈門航空：取消所有兩岸航班至5月2日 20:212020/03/30 兩岸 兩岸熱門新聞 藉防疫做政治宣傳？華春瑩：陰陽怪氣的風涼話 - 兩岸 廈門航空：取消所有兩岸航班至5月2日 - 兩岸 - 旺報 全球新冠確診日增10萬例 專家：有些失控了 - 兩岸 郝柏村生前訪北京強調：抗日戰爭是由蔣中正領導 - 兩岸 美權威刊物專訪陸疾控高層：美歐防疫犯了最大錯誤 - 兩岸 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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