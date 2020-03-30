《新京報》報導，廈門航空30日發布公告，即日起到5月2日，取消兩岸航線所有航班。公告指出，為因應公共安全防控工作，廈門航空自3月30日起至5月2日止（含），取消兩岸航線所有航班，受到影響的旅客，可聯繫原購票處辦理非自願退票。同時，公告也提示旅客，在出發前再次確認廈門航空最新動態，以確保順利。

(旺報 )