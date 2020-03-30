受新冠肺炎疫情衝擊，今年首季受創很大的大洋-KY（5907）百貨30日董事會財報出爐，2019年全年合併營收新台幣66.42億元，與2018年同期相較增加2.86％，然由於營運體質轉佳，稅後淨利達6.03億元，EPS3.10元，較去年同期成長14.39％，創三年新高，唯今年疫情衝擊董事會決議員工酬勞照發，但董事酬勞不予提撥。

大洋-KY表示，2019年稅後淨利6.03億元，較去年同期成長23.04％，主要係營業費用有效控管及業外損失明顯減少所致；全年營業利益率20％，較去年同期增加5％，營業費用則較去年同期下降10.85％，目前行動支付占總營收達九成五以上，包含所有主流支付工具，如QQ錢包、微信支付、支付寶、Apple Pay等，也因為引入行動支付，收銀及結帳人員持續減少，加上關閉持續虧損的蘇州店及湘潭店，人事費用較去年同期減少約6,800萬元。

大洋-KY目前中國大陸共15家店持續營運中，2019年仍有10家店較去年同期營收持續成長，其中以合肥大洋店、宜昌大洋店、南京大洋店、武漢中山大洋店、武漢光谷大洋店、武漢龍陽大洋店較去年同期增長7.6％以上表現最佳，未料2020年隨武漢因新冠肺炎於1月23日封城以來，集團15家店配合各地政府控制疫情措施暫時停止營業，截至3月30日，大洋百貨各店已全部恢復營運。

大洋-KY表示，在疫情發展期間，各店積極透過加強線上銷售，發展包含社群營銷、微商城、線上直播、短視頻等線上營銷，特別是使用騰訊直播、抖音等線上直播銷售，讓顧客完全不用到店，並配合美團閃購及京東到家等送貨上門的全程及時宅配服務，把商品變成外賣，無接觸配送到家。大洋認為，疫情已將消費者更推往虛擬通路消費，公司並同時成立「無界零售業務部」，專責集團整體虛擬通路銷售，虛實並進，以引領消費新潮流。

(工商 )