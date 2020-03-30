泰國是大陸以外第一個出現新冠肺炎確診病例的國家，最近疫情持續升溫，但身為一國君主的泰王瓦吉拉隆功（Maha Vajiralongkorn），卻被批露動用特權，大手筆為 20 位妃子租下巴伐利亞位於阿爾卑斯山腳下的四星級飯店，當地飯店原先已被下令停業，但卻「特准」泰王入住。

泰國確診個案持續上升，但瓦吉拉隆功自2月起就未現身公開場合，有流亡海外的泰國社運人士爆出他正身處德國度假，包括《每日郵報》等多家歐洲媒體報導，67歲的瓦吉拉隆功，目前在德國境內的四星級飯店居住。

根據報導，巴伐利亞區的飯店因應新冠肺炎疫情被下令停業，唯獨加爾米施帕滕基興（Garmisch-Partenkirche）的四星級飯店聖內比遲（Sonnenbichl）仍為泰王而開，並獲特准接待泰王和20名妃子。不過因泰王在施塔恩貝格湖附近還擁有一個鄉村俱樂部，故不清楚他本人目前是否入住酒店。

加爾米施帕滕基興民政事務處事後接受德國媒體詢問時回應，「飯店得到我們的特別許可」，指上周頒布的總法令，要求關閉所有住宿場所，而飯店是特例，因為連日來入住者均是同一批人，並不會接待其他住宿者，有報導指出，泰王並非首次入住這家飯店，他曾被發現與幾名妃子一起在飯店外騎單車。

瓦吉拉隆功一向很少打理泰國王室事務，去年登基後更修改憲法擴權，容許他不指派攝政代理人的情況下出國，以及修改法例讓他直接掌管泰國王室400億美元資產，他在國內的聲望遠不如父親浦美蓬，在泰國，侮辱王室是重罪，最高刑罰可監禁15年。

對於泰王在疫情肆虐期間含帶著妃子遊山玩水，引發泰國民眾不滿，民眾冒着觸犯「侮辱王室罪」風險，在網上質疑「#我們為何需要國王」，標籤24小時內在推特出現120萬次，包括泰國知名流亡社運人士宋沙克（Somsak Jeamteerasakul）就是首批發帖批評泰王的人之一，他質疑泰王在疫情嚴重的情況下在德國四處旅遊。

不過泰國數位經濟與社會部長普提蓬（Puttipong Punnakanta）稱，他留意到相關情況，同時推文警告民眾，在網上發表違法言論一樣會被追究，還附上一張鍵盤上雙手戴上手銬的圖片。不過他受訪時，拒絕評論推文是否與質疑泰王的言論有關，宣稱只是「好意」提醒民眾。

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(中時電子報)