日媒報導中國駐日大使孔鉉佑在專訪時透露，中國打算接受今後臺灣成為世衛大會WHA的觀察員，外交部發言人歐江安今晚表示，外交部有注意到日本媒體的相關報導，但不會針對孔氏個人的言論作任何評論。我國政府自會與WHO方面持續交涉，呼籲中國政府不要惡意干擾且進行政治阻擾。

針對《日本商業新聞》（JBpress）29日報導中國打算接受臺灣成為WHA的觀察員。歐江安表示，外交部有注意到日本媒體的相關報導。臺灣有意願、也有能力對國際醫衛及防疫合作做出更多貢獻。有關我國參與WHO的安排，我國政府自會與WHO方面持續交涉。

我方嚴正重申，只有臺灣人民經民主程序選出的政府，才有權利在「世界衛生組織」(WHO)及國際社會上代表臺灣，並為臺灣2300萬人民的健康福祉負責。

她說，近年來，在我國政府、人民以及國際友人的共同努力下，國際輿論促請WHO納入臺灣的支持聲浪日益高漲。我國政府會善用各國高度肯定我國防疫工作成效的良好動能，持續爭取更多國家認同並支持我國參與WHO，不斷擴大國際社會對我案的支持基礎，以期早日達成參與WHO的目標。

(中時 )