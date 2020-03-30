新冠肺炎持續延燒，今實踐大學宣布，本校1兼任老師經3月30日中央流行疫情指揮中心通告為特殊傳染性肺炎個案，該師授課對象僅9位，目前狀況良好，已返回家中居家隔離14天，而指揮中心也證實，該師就是案301。

實踐大學一名兼任教師今天傳也確診，指揮中心證實，就是第301案，他在2月20日到3月2日到美國旅遊，返國後3月6日出現咳嗽症狀到診所就醫，被診斷為感冒，連續就醫4次才確診。該校九名師生已經居家隔離中。

中央流行疫情指揮中心今昨公布國內新增8例新冠肺炎確診，確診總人數達到306人。值得注意的是，境外移入個案當中有一名男子早在三月初就返國，回國後4天就發病，卻在4度就醫之後，發病後22天才被通報，今才確診。

這名30多歲教師3月2日自美國旅遊返台，入境當時美國未列旅遊疫情等級第三級，故不須居家檢疫，後來也未列入回溯採檢範圍。他在六日發病後先到診所就醫，陸續出現發燒、頭痛、氣喘等症狀，於15日、25日再度就醫，28日第四度就醫時，才被收治住院並通報確診。

指揮中心發言人莊人祥表示，這名個案，共匡列了28個接觸者，同校包含8名同學以及1名教師已經居家隔離中。據他了解，該名教師上課都有配戴口罩。

(中時電子報)