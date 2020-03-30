廣州：加快打造數位經濟創新引領型城市 22:182020/03/30 旺報 李澍 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 （示意圖／shutterstock） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 《證券時報》報導，廣州市政府常務會議30日晚間審議通過《關於加快打造數位經濟創新引領型城市的若干措施》，該《措施》提出「三個定位」包括：加快打造廣州成為粵港澳數位要素流通試驗田、全國數位核心技術策源地、全球數位產業變革新標杆。 該《措施》還提到，時至2022年，廣州將建成8個數據要素流通治理重大創新成果、15個重大創新實驗平台、30個重大產業轉型升級工程、100個技術領先的優質應用場景示範項目。 (旺報 ) #數位 #創新 #措施 #打造 #廣州 也許您會感興趣 推薦閱讀 併購發威 精誠年營收拚增兩位數 04:102020/03/26 證券．權證 越南紓困措施 資誠：投資專案與緩繳機制 14:512020/03/27 財經 臥遊博物館 09:002020/03/29 生活 香港防疫禁令 餐廳座位減半 04:092020/03/29 焦點新聞 遊覽車衝擊大 交通部宣布五項紓困措施 17:392020/03/29 財經 澳洲進一步收緊防疫措施 集會不得超過2人 21:072020/03/29 國際 紓困遊覽車業 祭五大措施 04:102020/03/30 財經要聞 國民黨徵「數位諸葛亮」 江啟臣：薪水找我談！ 08:402020/03/30 政治 優利不斷炊兼防疫 兆豐銀數位帳戶開戶爆10倍大量 16:322020/03/30 財經 清明連續假期掃墓避塞車 大溪警分局交通疏導措施 18:032020/03/30 生活 兩岸熱門新聞 藉防疫做政治宣傳？華春瑩：陰陽怪氣的風涼話 - 兩岸 廈門航空：取消所有兩岸航班至5月2日 - 兩岸 - 旺報 全球新冠確診日增10萬例 專家：有些失控了 - 兩岸 陸半導體遇冷 無競爭力企業難融資 - 焦點新聞 - 旺報 美權威刊物專訪陸疾控高層：美歐防疫犯了最大錯誤 - 兩岸 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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