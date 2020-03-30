《證券時報》報導，廣州市政府常務會議30日晚間審議通過《關於加快打造數位經濟創新引領型城市的若干措施》，該《措施》提出「三個定位」包括：加快打造廣州成為粵港澳數位要素流通試驗田、全國數位核心技術策源地、全球數位產業變革新標杆。

該《措施》還提到，時至2022年，廣州將建成8個數據要素流通治理重大創新成果、15個重大創新實驗平台、30個重大產業轉型升級工程、100個技術領先的優質應用場景示範項目。

(旺報 )