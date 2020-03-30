防衛公布欄(DefPost)報導，援引韓國航太工業公司（KAI）的說法，美國空軍正計劃租借少量的 T-50A先進噴射教練機，做為在波音T-7A紅鷹教練機服役之前的過渡機種。

其他消息來源表示，美國空軍空戰司令部（ACC）正計劃透過佩羅集團(Perot Group)旗下的德州希爾伍德航空公司(Hillwood Airways)，由他們牽線向韓國KAI租借4~8架的T-50A，做為高級教練機之用。

多年來，美國空軍的高級教練機都是諾斯洛普T-38鷹爪式(Talon)，但是它服役時間超過60年，機體老化相當明顯，而且1950年代的機身設計也無法滿足新一代戰機的培訓要求，於是美國空軍從2015年起就提出T-X先進教練機的計畫，原本打算在現有的噴射教練機中選擇，包括洛馬-KAI共同研發的T-50A，義大利李奧那多集團的M-346(美國版稱為T-100)，不過美國空軍都不滿意，直到2018年，波音-紳寶團隊提出的T-X教練機得到美國空軍的青睞，宣布得標，正式定名T-7A「紅鷹式」，並簽定92億美元的生產合約，預計生產351 架，以及46部地面模擬器，和相關的設備。

波音T-7A是美國空軍下一代教練機，但是形成有效營運，還要等到2023~24年。(圖/波音)

然而T-7A是全新機種，最快要到2023年才能完整的形成初始營運能力，再加上現在生產進度又被新冠病毒的影響而耽擱，美國空軍開始思考租借現有教練機的方案，T-50的性能是相對比較接近T-7A的，包括具備超音速性能，以及可以安裝真實的射控雷達，這兩個性能要求， T-7A都具備。

KAI官員說：「儘管KAI在2018年輸給了由波音-薩博的團隊，但是由於T-50已經有量產規模並在數個國家的空軍投入使用，屬於成熟穩定的產品。現在KAI正在審查4至8架教練機的租賃程序，每架飛機的價格正在協商中。」

(中時電子報)