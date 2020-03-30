現年71歲的英國王儲查爾斯（Prince Charles）25日被確診新冠肺炎，他的發言人30日表示，在1周的隔離之後，查爾斯目前身體狀況良好，並且已經解除隔離了。

克拉倫斯宮上周發表聲明稱，查爾斯出現輕微症狀，經檢查後確診感染新冠病毒。隨後，他就一直在位於蘇格蘭的家中自我隔離。

雖然查爾斯的72歲夫人卡蜜拉未受感染，但為了安全起見，她必須繼續隔離，直到本周結束為止。

由於疫情嚴重，出於安全考慮，英女王伊麗莎白二世已撤離位於倫敦市中心的白金漢宮，前往郊外的溫莎城堡居住。

(中時 )