恢復健康！ 英國查爾斯王子結束7天隔離 21:322020/03/30 中時 施施 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 現年71歲的英國王儲查爾斯（Prince Charles）25日被確診新冠肺炎，他的發言人30日表示，在1周的隔離之後，查爾斯目前身體狀況良好，並且已經解除隔離了。(美聯) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 現年71歲的英國王儲查爾斯（Prince Charles）25日被確診新冠肺炎，他的發言人30日表示，在1周的隔離之後，查爾斯目前身體狀況良好，並且已經解除隔離了。 克拉倫斯宮上周發表聲明稱，查爾斯出現輕微症狀，經檢查後確診感染新冠病毒。隨後，他就一直在位於蘇格蘭的家中自我隔離。 雖然查爾斯的72歲夫人卡蜜拉未受感染，但為了安全起見，她必須繼續隔離，直到本周結束為止。 由於疫情嚴重，出於安全考慮，英女王伊麗莎白二世已撤離位於倫敦市中心的白金漢宮，前往郊外的溫莎城堡居住。 (中時 ) #查爾斯 #隔離 #英國 #女王 也許您會感興趣 推薦閱讀 英王儲查爾斯確診 義恐70萬人染疫 04:102020/03/26 國際大事 陸全國兩會擬4月下旬舉行 04:102020/03/26 兩岸要聞 1分鐘看世界》美國淪為疫情震央 政府出手紓困經濟 05:002020/03/26 國際 怕了新冠肺炎！梅根禁哈利返英探查爾斯 07:492020/03/26 國際 防疫加油 豐樂里長蔡奇洲自掏腰包送物資包 17:262020/03/26 生活 英情侶來台隔離嫌像坐牢 「這東西」被批評全台灣都火大了 20:512020/03/26 生活 牌照稅開徵 財部祭五大優惠 01:152020/03/27 財經要聞 白金漢宮：最近與強生3／11見面 英女王現在很健康 20:262020/03/27 國際 M-Police成防疫利器 已查獲14檢疫者趴趴走 16:112020/03/28 社會 查爾斯正在走10年大運 命理師：2021後有機會當上英國國王 16:332020/03/29 娛樂 國際熱門新聞 川普大驚：從沒在美看過這麼多屍體 - 國際 N號房吹哨人是女大生！潛入淫窟搜罪證…大驚：幼蟲塞生殖器是公開的 - 國際 金融時報社論： 白宮要為美國抗疫不力負責 - 國際 泰王就是任性！攜20妃嬪赴德國 包下豪華飯店躲疫情 - 國際 西班牙1.2萬醫護人員新冠病毒檢測呈陽性 - 國際 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。