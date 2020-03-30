針對部分外國人士指稱大陸利用疫情援助做「政治宣傳」，大陸外交部發言人華春瑩在記者會上表示，這些陰陽怪氣說風涼話的人難道希望中國袖手旁觀？中國人民不會忘記國際社會予寶貴的支持協助，中國企業加班生產醫療防護物資，為其他國家抗擊疫情盡一份力，這是作為一個負責任大國的擔當和中國人民的無私奉獻。

在30日的大陸外交部記者會上有外媒提問表示，近日一個歐洲國家官員稱，中方利用向他國提供抗疫援助來操控民意，並稱這是「中國式政治宣傳」，中方對此有何評論？

華春瑩答道：最近是有個別西方人士提到所謂中國「政治宣傳」（propaganda）問題。我想問問那些陰陽怪氣說風涼話的人，他們到底在想什麼？面對其他國家非常嚴峻的新冠肺炎疫情形勢，看著其他國家遭受疫情，越來越多人失去生命，他們是不是希望中國這時袖手旁觀、無動於衷呢？或者認為他們自己可以比中國做得更多更好？我們當然非常歡迎各國加強團結，及時為那些遭受疫情的國家人民提供更多寶貴的幫助。

華春瑩說，其實大家已經看得非常清楚，這一場突如其來的疫情以一種近乎慘烈的方式再次證明，人類是命運共同體。面對疫情，幫助別人就是幫助自己。中國人民不會忘記，在中方抗擊新冠肺炎疫情最困難的時刻，國際社會給了我們寶貴的支持和幫助。中華民族是懂得感恩、投桃報李的民族。我們在繼續做好國內疫情防控的同時，向其他有需要的國家提供力所能及的幫助。

華春瑩表示，中方有關企業通過擴能增產，夜以繼日地生產醫療防護物資，為中國抗擊疫情提供後勤保障。在當前國內防控形勢趨好趨穩情況下，有關企業依然在加班生產，為的就是能夠向其他國家提供更多急需的醫療防護物資，為其他國家抗擊疫情盡一份力。我想這正是中國作為一個負責任大國展現的擔當和中國人民的善良和無私奉獻。這種努力值得尊敬，而不是詆毀。

(中時電子報)