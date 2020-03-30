年初台北國際車展首度亮相的性能鋼砲Ford Focus ST，預接單超過300張，打破歷代Focus ST首賣記錄。福特六和今天公佈售價為136.8萬元，預計4月起交車。本報搶先試駕，令人驚艷的是強悍操控性能下，仍保有許多科技化便利及安全功能，更加貼近日常的使用。

攤開Ford Focus ST規配表，車身以新世代C2平台為基礎，結合賽道級懸吊系統、CCD主動式懸載調整系統與eLSD電子式限滑差速器，並搭載雙渦流渦輪增壓2.3L EcoBoost 280引擎，擁有280ps/42.3 kg-m最大動力輸出，搭配全新性能調校7速手自排變速箱，0-100km/h加速只需6秒。

Ford Focus ST有兩大特殊功能，首先eLSD電子式限滑差速器相較傳統機械LSD限滑差速器能更快的反應，電子感應器能夠對應不同行駛模式進行設定，主動偵測轉向幅度與動力輸出，精準克服彎中內外輪速差異，恣意征服每個彎道。

其次為搭載EBB電子式煞車增壓輔助系統，提供比傳統液壓式系統更快、更一致的制動效果，同時針對煞車系統的規格進行強化，前碟盤擴大至330mm x 27mm雙活塞卡鉗，後輪碟盤為302mm x 11mm，整體制動效果通過與Ford GT同等級之測試程序，抗衰退性能為前一代Focus ST的4倍。

可別被Ford Focus ST充滿戰鬥指數的規格嚇到了，其實它非常好開，尤其懸吊系統在標準模式下顯得特別Q韌，巧妙將地面的碎震化為無形，一但切入運動模式，調性變得敏感銳利，讓駕駛可以充分掌握來自地面的回饋，如果想挑戰更高駕馭極限，還有已取消動態穩定系統的「賽道」模式。

雖為性能鋼砲，但Ford Focus ST仍配置Ford Co-Pilot360全方位智駕科技輔助系統，符合美國汽車工程師協會（SAE）所定義的Level 2的自動駕駛，整合包含：在0-200km/h內可作動的iACC智慧型定速巡航調節系統（Intelligent Adaptive Cruise Control）、ACC Stop & Go全速域定速巡航調節系統（附低速跟車）、 LCA車道導正輔助系統（Lane-Centering Assist）、PCA前向碰撞預警系統（Pre-Collision Assist）、AEB全速域輔助煞停系統（Auto Emergency Braking；附行人／車輛／自行車手偵測）、ESA 閃避轉向輔助系統（Evasive Steering Assist）、TSR道路標誌識別輔助系統（Traffic Sign Recognition）等，可大幅減輕車主日常開車的壓力。

此外，Ford Focus ST在強悍的性能之外，也兼顧日常使用的便利配備，包含8吋懸浮式全彩LCD觸控螢幕，搭載SYNC 3及原廠中文衛星導航系統，儀表板中的4.2吋全彩LCD液晶智慧多功能儀表板同步提供車輛資訊。全景式大型電動天窗系統、四門伸縮型防護邊條、丹麥皇室御用B&O重低音環艙音響、Qi無線充電、HUD智慧型抬頭顯示器都是相當貼心的配備。

車尾僅以ST字樣透露其性能鋼砲的身分。（陳大任攝）

RECARO賽車桶椅對肩、腰、臀提供極佳包覆與支撐。（陳大任攝）

平底式跑車方向盤。（陳大任攝）

方向盤上有「S」專屬運動模式切換鍵。（陳大任攝）

iACC智慧型定速巡航調節與LCA車道導正輔助系統。（陳大任攝）

排檔旋鈕與雙置杯架。（陳大任攝）

Qi無線充電板。（陳大任攝）

後座打平行李廂空間放大。（陳大任攝）

開啟車門時，伸縮型防護邊條會彈出包覆車門邊緣。（陳大任攝）

(中時 )