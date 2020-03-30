余秉諺 林萱瑜 與陳志強將展開三角戀。（三立提供）

余秉諺在三立八點檔《炮仔聲》飾演警察David，顛覆以往台劇警察純正派、正三觀的形象，劇中的David個性活潑幽默，平常屌兒啷噹，做起事來很認真，唯獨在感情上真的不聰明，被網友說是「中央空調」，對女生人人都好，不僅感應不到別人對他的愛慕，也搞不懂自己的心意。余秉諺坦言自己某部分跟David滿像的。

他笑說自己在感情上其實不聰明，不太會耍一些心機吸引女生注意，但是他不會對女生人人好，對感情很專一，當初老婆就是用行動追到的，像是無微不至照顧，溫馨接送情，偶爾死纏爛打的待在對方身邊，用溫暖打動老婆的心。

余秉諺表示，自己比較喜歡演反派，因為演反派沒有框架，不會被侷限，可以擁有不死之身華麗登場，最主要的是可以詮釋日常生活無法體會的人生，而且反派比較容易被注意到。他覺得演反派的精髓是眼神，不需要誇張的動作或是憤怒的台詞，眼神到位才能真的讓人覺得真的壞，舉凡小丑、更生人、精神狀況異常的角色他都很想嘗試。

余秉諺笑說，演正派與反派最大的差別應該就是周邊效應的業配吧！演正派可以接到比較多的代言，反派演得好可以一舉打響知名度，厲害的演員就是可以把反派角色演到讓人喜歡就成功了。

《炮仔聲》常出現不少浪漫偶像劇情節，近日余秉諺與林萱瑜的發展即是如此，兩人鬥嘴充滿粉紅泡泡，互動台詞常常置入時下年輕用語，更貼近年輕人生活，模特身材的余秉諺與偶像劇顏值的林萱瑜同框搞曖昧，網友搞笑說關靜音還以為在看韓劇。

(中時 )