新冠肺炎嚴重肆虐歐美多國，其中義大利不論死亡總數、死亡率都高居全球之冠，然而即便疫情嚴峻，仍有奇蹟發生。一名高齡101歲的人瑞感染新冠肺炎後，經過治療後竟奇蹟似痊癒。

根據《NEOSCOPE》報導，一名匿名為Mr.P的老先生前些日子感到身體不適，就醫後確診感染新冠肺炎，經過一週的醫治，竟奇蹟似地痊癒出院。

報導中提到，義大利里米尼市副市長格洛麗亞˙里西（Gloria Lisi）表示「原本醫院的醫務人員對Mr.P已經不抱希望，因為65歲以上的患者容易出現嚴重併發症」。尤其在義大利有86%的染疫死者，都是70歲以上的長者，加上義大利居高不下的死亡率，Mr.P的奇蹟痊癒，瞬間為當地許多患者帶來希望。

Mr.P出生於1919年的義大利中北部艾米利亞，而他出生的那年正值「西班牙大流感」時期，當時的疫情侵害了全球共5億人口，奪走60萬義大利人的性命，但當年的Mr.P也是順利捱過。100年後再遇上新冠肺炎仍順利康復，奇蹟般地撐過2次世紀嚴重疫病。

除了Mr.P以外，中國武漢也有一名103歲的張光芬確診後順利康復，而韓國清道市也有一名最年長的康復者，是一名97歲的老婦人，同樣入院一週後痊癒出院。

Mr.P的案例讓人們找到希望，原來百歲老人也能戰勝疾病，他的家人也在他出院後帶他回家。藉由他證實，並非所有老年人感染後都會不幸病逝，他的存在提醒人們，即使在101歲這樣的年紀，未來仍有無限可能。

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(中時電子報)