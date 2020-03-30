(22:00更新)美國股指期貨盤前周一盤前小幅攀升，波動區間相比上周明顯收窄，顯示市場在經歷暴跌暴漲的波動之後，正在重新尋找平衡點。今日美股盤道瓊指數小漲41.44點，報21678.22點。但標普500則下跌88.6點，報2541.47點，那斯達克指數則296.16點，報7502.38點。

川普總統週日表示，美國的社會疏遠措施將持續到4月30日，放棄他先前發表的有關放寬冠狀病毒限制並於4月12日重新開放美國經濟的聲明。這都讓投資者仍在觀望歐洲及美國疫情的進一步進展，情緒繼續維持謹慎而觀望。

但油市場的完美風暴還在上演。美國西德州中質(WIT)原油期貨盤中跌至言八年來最低，一度跌破20美元關口至19.66美元，因對於需求的憂慮和價格戰持續的擔憂情緒繼續打壓油價。布倫特油一度重挫超8%，最低跌至26.10美元/桶，觸及2002年以來最低水平。

至台北時間22:00時，美股仍在狹幅震盪，道瓊漲牛四方車24.6點，報21661.38點，標普500漲20.65點，報2562.12點，那斯達克漲87.16點，報7589.54點。

(中時電子報)