新冠肺炎疫情在全球持續蔓延，韓國、美國近期卯起來做快篩，希望能遏止疫情擴散。因此不少人質疑，台灣為何不跟進？對此，東海大學應用物理系在臉書上分析後直言，在低真陽性率的狀況之下，啟動大規模檢測，無異是按下『醫療體系自爆』的按鈕，恐會導致醫療超載。

臉書《東海大學應用物理系》發文指出，高死亡率和「醫療超載」有關，由於確診者大批入院，醫療體系因而崩潰，病人無法獲得照顧而死去，目前全歐洲只有德國依靠其強悍的醫療制度還守在死亡率1％以下。

貼文提到，假設像韓國一樣驗30萬人，這30萬人中，有3000人已經感染，另外29萬7千人是沒事，技術再怎麼厲害，這當中也會有「偽陽性」跟「偽陰性」，若是有1%的「偽陰性率」這3千人中會有30人錯放，造成防疫破口，另外，1%「偽陽性率」，會讓29萬7千個沒被感染的人中，有2970人被「確診」，然後送到負壓隔離病房去。

貼文指出，台灣1100個負壓隔離病床在全球中已經算是不少，但這若是上述情況發生，「醫療超載」也會在台灣發生！而且還是給沒病的人擠爆。但韓、美兩國會採這樣的方式篩檢，其原因是確診病患數已經瀕臨失控，本來就有很高的「真陽性」率，因此「假陽性」對大局影響小很多，

最後，臉書也直言，所以現在在低真陽性率的狀況之下，啟動大規模檢測，無異是按下「醫療體系自爆」的按鈕，一做下去就會直接摧毀我們的醫療體系，接著就是全面潰敗！

(中時電子報)