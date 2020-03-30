受到肺炎疫情影響，國內口罩缺貨引發搶購潮，政府不斷增加口罩機後，國內口罩需求有趨緩得趨勢，由於位於海外國人透過管道發生說國外買不到口罩，希望國內協助，經濟部30日表示，從4月9日起，開放口罩寄給海外親人，不過限制在2等親以內。

經濟部說明，開放民眾寄送口罩至海外，對象限制為寄件人的二親等以內的親人，每兩個月可寄30片，寄件之前要先上網申請「輸出許可證」，再去郵局或是快地公司寄送。

經濟部說，政府會根據戶政系統，查核寄件人與收件人的親等關係；另外，出入境資料可以辨識收件人是否在國外，政府會做好相關管理工作。

經濟部原文：由於新型冠狀病毒感染引發之肺炎疫情蔓延，目前國內口罩每日產能可達1,200萬片，為照顧在國外工作或就業的我國國人，嚴重特殊傳染病性肺炎中央流行疫情指揮中心陳指揮官時中本日宣布自4月9日起，開放民眾寄送口罩至海外，對象限制為寄件人的二親等以內的親人，每兩個月可寄30片。為簡化寄送口罩程序，目前規劃：（1）免出口報關（2）由寄件人上網申請輸出許可證（3）民眾持口罩、輸出許可證號碼及寄送所需文件等到郵局或快遞公司寄送（4）寄件時，收件人必須具中華民國國籍，收件人每2個月僅能收到30片；寄件人則每2個月只能寄送30片。

政府會根據戶政系統，查核寄件人與收件人的親等關係；另外，出入境資料可以辨識收件人是否在國外，政府會做好相關管理工作。

(工商 )