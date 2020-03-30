最近6天內打了5場比賽，就算本季最具冠軍相的台啤，也不得不顯現疲態！台啤30日面對裕隆納智捷，整場比賽打來有氣無力，甚至一度落後到25分之多，最後遭到裕隆91比70痛宰，台啤除了中止隊史新高9連勝，更吞下半季首敗。

由於中華籃協突然宣布從25日開始，前往晧宇國際亞洲區籃球訓練中心進行閉門補賽，也讓台啤、台銀兩隊成為兩大受害者，因為兩隊都要面對7天內打6戰的艱困賽程，不過台啤打到第5戰才吞敗仗，反觀台銀則是面臨5戰全敗。

台啤總教練周俊三坦承，球員體能確實有受到6天5戰的影響，但他認為替補球員更應該在此時挺身而出，可惜今天都沒有人可以做到，台啤以巴克利16分最高，黃鎮15分居次，才拿上周最佳球員的蔣淯安全場投5中0、得分掛蛋。

裕隆以基恩23分、8助攻與8籃板表現最佳，林宜輝拿下加盟裕隆新高的21分，「來到裕隆之後改從替補出發，對我來說沒有太大差別，打到這個年紀了，就是隨時做好準備，畢竟我打過與看過的比賽很多，知道上場效率才是最重要的。」

(中時 )