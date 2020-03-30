全球最大的醫療保健公司嬌生公司今天（30號）宣布，從2020年1月以來一直在研究COVID-19疫苗。嬌生與生物醫學高級研究與開發管理局（BARDA）之間現有合作關係的顯著擴展，目標是向全球提供超過10億劑疫苗。預計最遲在2020年9月之前對疫苗進行人體臨床研究。公司預估，首批新冠疫苗可在2021年初獲得緊急使用授權，加快了疫苗開發過程。

嬌生發表的新聞稿顯示，公司已承諾向合作夥伴提供超過10億美元的投資。用於疫苗研究，開發和臨床測試。以發現針對新型冠狀病毒的潛在抗病毒治療方法。

嬌生還表示，公司還將擴大全球製造能力，包括建立為美國和其他國家製造疫苗的能力，在全球範圍內供應超過十億劑安全有效的疫苗。該公司計劃立即開始生產高風險疫苗，並致力於在非營利的基礎上向大眾提供一種負擔得起的疫苗，用於緊急大流行。

嬌生（Johnson＆Johnson）董事長兼首席執行官亞歷克斯•戈爾斯基（Alex Gorsky）表示：“世界正面臨著緊迫的公共衛生危機，我們致力於盡我們所能，在全球範圍內盡快提供可負擔的新冠疫苗。以加速抗擊這一大流行病。”

(中時 )