觀光產業受疫情重創，交通部要提紓困2.0版，先前規劃4萬多名從業人員，每人補助1萬元，共補助3個月，初估12億元。不過，計程車、遊覽車業者同樣受到影響，交通部考量，計程車、遊覽車司機生計受到影響，他們還有車貸要背，再加上他們沒有雇主。

交通部長林佳龍日前向行政院提議，希望這次也一起納入薪資補貼名單，並獲得總統蔡英文支持。

據統計，目前計程車司機約9萬多人、遊覽車司機1.6萬人，總數超過10萬人，初估30億元，由於所需經費不小，交通部未來將請公路總局研擬方案。

(中時 )