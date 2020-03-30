交通部紓困2.0！計程車、遊覽車司機 每人發1萬補貼3個月 21:542020/03/30 中時 潘千詩 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 交通部紓困2.0！補貼計程車、遊覽車司機 每人每月發1萬。(本報資料照) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 觀光產業受疫情重創，交通部要提紓困2.0版，先前規劃4萬多名從業人員，每人補助1萬元，共補助3個月，初估12億元。不過，計程車、遊覽車業者同樣受到影響，交通部考量，計程車、遊覽車司機生計受到影響，他們還有車貸要背，再加上他們沒有雇主。 交通部長林佳龍日前向行政院提議，希望這次也一起納入薪資補貼名單，並獲得總統蔡英文支持。 據統計，目前計程車司機約9萬多人、遊覽車司機1.6萬人，總數超過10萬人，初估30億元，由於所需經費不小，交通部未來將請公路總局研擬方案。 (中時 ) #交通部 #計程車司機 #遊覽車司機 #補貼 也許您會感興趣 推薦閱讀 男質疑小黃司機繞路 反遭司機爆打提告 12:412020/03/26 社會 雲林縣2計程車、7大客車共組「防疫車隊」 15:022020/03/27 社會 打1999 竹市府組防疫計程車隊 04:102020/03/28 地方新聞 雲林防疫車隊 超前上路 04:102020/03/28 地方新聞 中市府：交通部觀光局允補助規畫霧峰生態園區 16:432020/03/28 政治 航空業亟需救命錢 04:092020/03/29 專題周報 計程車陷困境 賴清德：正研究對策協助 20:342020/03/29 政治 八大行庫備500億 金援航空業 04:102020/03/30 財經要聞 快採檢觀光局主管！王國材：接觸者眾 13:122020/03/30 生活 觀光局主管叫下屬接小孩 交通部要拔官降調！ 16:272020/03/30 政治 生活熱門新聞 新冠肺炎台灣5死！醫曝：加護病房痛苦哀號 - 生活 狂勝歐美日！周六逛好市多 這一幕讓他感動：在台灣很幸福 - 生活 虛驚一場！新竹縣男子原來一回國就住進防疫旅館 - 生活 台灣為何本土案例少？外媒驚：解方在台北 - 生活 鋒面、冷空氣接力 氣象局：下周濕冷18度 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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