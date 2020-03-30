接連獲得金鐘、金馬獎肯定的劉冠廷，在公視人生劇展《小春與豬排》飾演職災工人，他為此劇吃盡苦頭，開場戲就吊鋼絲上陣拍墜落戲，劇中近九成時間左腳都包著石膏、手拄枴杖處在跛腳狀態，腳還因此磨破皮。他自嘲這部戲是跟「前輩」（指童星何潔柔）和「天才演員」（明星豬夏草）合作，「我想跟豬排（夏草劇中名）有一樣的境界，不用做什麼，隨便拍就很好看，也不用記台詞，能做自己、隨心所欲自在發揮，才是最高境界」。

劉冠廷在《小春與豬排》與飾演女兒的何潔柔及小豬夏草有許多精彩對手戲。（公視提供）

他劇中遭遇悲慘，因公受傷跛腳還經濟困頓、跟好友借錢被拒，嚐盡人情冷暖，戲外的他說，即便經濟曾經拮据，也不曾開口跟人借錢，反而曾在自己戶頭裡沒什麼錢時，還借錢給好友，「戶頭只剩3萬多，借給對方約2、3萬，借出去的錢，比我自己剩下的還要多！因為他會跟我開口，代表真的有困難啦！而且我是確認下個月可能會有錢進來，不會危害到自己的生活」，被問另一半（女友孫可芳）覺得這樣OK嗎？他答：「大家自己的錢想要怎麼用就怎麼用。」

劉冠廷說，之前經濟狀況也有不太好的時候，還好因為個性使然，他不會當作是可怕的事，只是曾在想吃某些東西時會先多想一下，「然後突然想到，我連買個冰淇淋50元都要想這麼久，如果媽媽知道了一定會很心疼，我是因為想到家人可能的心疼，所以才覺得難過」，被問有難過到落淚嗎？他笑答：「就是酸酸的，再想久一點可能就會滴淚了！」

他繼《花甲男孩轉大人》後再度飾演爸爸，劇中飾演他女兒的是6歲就開始拍戲的12歲童星何潔柔，他為詮釋好爸爸角色，開拍前還接受導演給的角色功課，特地到學校等著牽她一起放學，兩人建立了好交情，讓何潔柔直呼他「冠廷爸爸」，她說，有時候拍戲等換機位時候，會玩一下電動，「冠廷爸爸」也會靜靜看她玩，順便跟她討論遊戲。

公視人生劇展《小春與豬排》導演黃駿傑、演員何潔柔、劉冠廷。（公視提供）

曾當過國中老師的劉冠廷對小朋友頗有一套，是否對爸爸身份已有憧憬？他坦言「會有期待，但當爸爸的人生時間點還沒到」， 而且要帶一個小生命來到現今這世界上，他仍有所遲疑。他說大阿姨家有共有表姐們的5個小孩，每次去他們家玩都覺得像幼稚園一樣，小孩子體力無限，會做很多讓他無法理解的事，他雖然滿喜歡跟別人的小孩相處，但也擔心萬一是自己的小孩，就不知道會是怎樣可怕的狀況，「大阿姨家的樓下鄰居就覺得小孩太吵，氣到跟他們說：你們可以不要再生了嗎？」

劉冠廷獲得金鐘獎、金馬獎肯定後，戲約不斷。（公視提供）

他也認為爸爸嚴格的形象有影響到自己，小時候有次跟父親與爺爺一同到醫院，爸爸看一旁的人輪椅推不動，立刻趨前去幫忙推，那刻讓劉冠廷覺得「爸爸好帥喔！」他說自己的爸爸身教重於言教，在《小春與豬排》裡他許多對女兒的感覺，「都是小時候從父親身上捕捉到的」。

他劇中爸爸喜翔工作是養神豬，戲外的他，小時候外公家也是有養豬，所以很能體會劇中女兒去過豬圈後全身「臭摸摸」的感覺，「我小時候也有這經驗，去過豬寮回來，全身都是味道」。他說自己的爺爺個性海派，曾刻意去買一袋共20幾隻小黑豬回來，說養大後要殺來請村民吃，某次小豬們被村莊裡的野狗群襲擊，好幾隻被咬到血淋淋慘叫，其中一隻奄奄一息，爺爺把牠送去放田裡，沒想到幾天後豬仔神奇痊癒、又活蹦亂跳。

(中時 )