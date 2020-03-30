謝忻30日傳出揮別13年舊東家百是傳播，她30日受訪表示：「可能因為疫情的關係，大家的通告都很難推，我也在嘗試要不要用新方式去面對，希望用新的方式給大家不一樣的感覺。」她透露與舊東家老闆莊總商量3天，隨即拍板定案，舊東家對於提前解約並無太多為難。

謝忻形容與舊東家的感情，「我畢竟一進圈子就簽給他們，也13、14年了，我覺得對公司來講，那感情已經不是僱主跟員工，而是家人了。」她坦言，「當天回家我是哭出來的，因為我忽然覺得，十幾年都在這地方玩，但忽然有一天不能再去那裡了，頓時覺得很感傷，我意識到那是自己做的決定，必須扛下來。」

謝忻告別過去。（謝忻提供）

但其實讓謝忻下定決心的轉折點，是在葉欣眉身上，「有天她生日，我們一起在瓜哥（胡瓜〉休息室慶生，結果她許願，希望謝忻工作順利，我就是因為聽到這句話，覺得要對得起自己的工作，才做了這個決定。」她坦言決定前也跟前輩胡瓜討論過，「希望可以上更多通告，以不同形象，雖然也是輕鬆活潑，但一些特定主題，我覺得事情過去了，就不會再想接，再聊以前的事情，很多節目還是會提到，然後會講反省心態，我不想再聊這些東西，畢竟都已經快一年了。」是否存在與過去告別的意思，她回應，「我覺得一部分是。」

(中時 )