長期沉溺網咖的無業蘇姓男子，疑似缺錢花用，28日持水果刀行搶，在桃園市平鎮區刺死一名19歲的劉姓網咖工讀生。桃園檢警30日相驗解剖釐清死因，劉姓死者姐姐透露，29日在整理遺物時，想從弟弟電腦中找尋蛛絲馬跡，但網路玩家卻透露，死者當天曾上線，當玩家詢問為何不玩時，死者隨即下線，姊姊質疑，死者的電腦電源線早已拔除，加上密碼只有弟弟知道；另外，死者曾託夢，家人詢問是否要上班？弟弟卻說，我已經那個了…，隨即消失家人就醒來。

死者姊姊透露，弟弟28日凌晨被刺身亡，她想開啟他的個人電腦了解是否生前曾與兇嫌有相過節，但因為有密碼無法解開，後來到弟弟常玩的網路遊戲裡詢問玩家，其中一位香港玩家表示，死者曾在29日凌晨上線，另一位台灣玩家也表示，曾看到死者上線但沒有玩，他們詢問為何不玩？但死者很快就下線，他們直到死者姊姊詢問才知道當事人已經往生；但是家屬質疑，弟弟的電腦電源線已被拔除，為何還能上線，難道是靈異事件？家人認為弟弟似乎想表達什麼。

死者的姊姊還表示，她的丈夫29日晚間曾夢到死者穿著上班衣服，他問是否準備要上班？但死者只說「我已經那個了…」隨後就消失，丈夫立刻驚醒，也告訴爸爸，爸爸根據兒子平日口吻確認，兒子個性內性且話不多，夢境中說的話確實與生前一樣，可能兒子想說什麼但沒機會表示。

死者父親30日帶著兒子生前最喜歡的衣物準備給他換上，讓他人生最後一段路，死者父親難過表示，兒子生前很節儉，平常捨不得買新衣物，即使上班了還是只穿這幾件衣服褲子；阿嬤也說，會讓心肝寶貝孫子穿得漂亮走完這一程。

更多 CTWANT 報導

(中時電子報)