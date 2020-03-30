台灣首部大型工地實景拍攝劇集《做工的人》，受邀成為今年第42屆金穗獎影展閉幕片，製作人林昱伶及導演鄭芬芬29日晚上率劇中女力代表苗可麗、曾珮瑜連袂出席映後分享，首度在大銀幕看到前兩集的苗可麗心情感動不已，「拍完這部戲，令我更加敬佩這些做工的人，希望能藉此讓社會大眾對這群努力的小人物有所改觀。」曾珮瑜也透露，當初一接到劇本內心超級興奮，心想：「我一定要演！」

苗可麗、曾珮瑜出席金穗獎閉幕特映。（大慕影藝提供）

《做工的人》除了寫實刻畫工人們在工地現場勞動的辛勞，對於他們背後的女人，也有十足深刻的描繪。苗可麗在劇中演出板模工，與游安順是一對板模包商夫妻，也是工地裡的女強人代表，她認為，「戲裡的噗嚨共三人單純善良，為了追求發財夢想的那股傻勁，讓我感到心疼也學習著。」談及角色最難的部分，在於肢體動作和說話的方式，相較以往必須是更率性、不修飾的演出，為此她也親自到工地實習，體會真正的板模工工作及操作的樣子。

《做工的人》製作人林昱伶（右一）及導演鄭芬芬（左一）率劇中女力代表苗可麗（左二）、曾珮瑜（右二）連袂出席金穗獎。（大慕影藝提供）

第一次與鄭芬芬導演合作，苗可麗稱讚導演是個「奇女子」，「看似柔弱，卻有相當有力量的堅持，對於戲的要求，讓我不敢鬆懈，因為她都不放棄，我們又怎能輕易妥協呢！」

曾珮瑜在劇中飾演鐵工李銘順的太太，平凡主婦為踏入家庭放棄了原有的夢想與人生，卻得長年面對滿懷發財夢、好高騖遠的先生。她說身邊一直不乏有這種傳統樣板的女性，終於有機會嘗試演出這種情緒很飽滿、角色很立體的「地方媽媽」，相信上檔後會得到廣大婦女的迴響。

開拍前，曾珮瑜還特地找媽媽一起討論台語台詞的部分，希望讓角色更原汁原味的呈現，因為在劇中總是碎碎唸，她坦言，「最難的就是台詞要講得非常非常快跟連珠炮一樣，導演對於角色要求毫不心軟，就算我已經覺得講得很快了，導演還是會說還要再更快一點，所以我真是有被她激將到。」

繼去年金穗獎開幕片《我們與惡的距離》索票秒殺之後，今年金穗獎一開跑，閉幕片《做工的人》再度蟬聯秒殺紀錄，同為兩部片的製作人林昱伶表示，《做工的人》是大慕影藝第二部自製作品，二度和持續鼓勵新創作品的金穗獎合作感到很榮幸，也期許我們能永遠保有創作初心，給觀眾更多好看的故事。苗可麗及曾珮瑜都是第一次觀賞正片，異口同聲表示看完相當感動，更有現場觀眾看完兩集直接向製作人敲碗期待第二季，林昱伶則打趣回應，「整個過程太折磨了，讓我先睡個好覺再想一想。」

鄭芬芬身兼導演與編劇，她坦言《做工的人》這部作品非常困難，「劇本很難寫、演員很難找、場景很難定，籌備過程中每一樣都是挑戰。」在映後座談中，她透露苗可麗與游安順是第一組定案的角色，謝謝每一位演員的參與，讓我們得以完成這部作品，更希望能讓觀眾從這部作品裡獲得面對這個世界的力量！「世界上沒有英雄，可是平凡人的善意會拯救你；人生沒有一帆風順，可是找到自己的光就走得下去。我希望每個人會因為看了這部片子，願意去當別人的英雄，或是找到自己的光。」

(中時 )