華爾街高層首例 傑富瑞財務長染疫病逝 23:382020/03/30 工商 鄭勝得 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 投資銀行傑富瑞（Jefferies）。（美聯社資料照片） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 投資銀行傑富瑞（Jefferies）29日宣布，財務長布羅德本特（Peg Broadbent）感染新冠肺炎死於併發症，享年56歲，成為首例死於該病的華爾街高層主管。而公司已指派傑富瑞金融集團（Jefferies Financial Group）財務長根德龍（Teri Gendron）暫代該職。 (工商 ) #華爾街 #Jefferies #新冠肺炎 #全球 #新冠病毒 #投資銀行傑富瑞 也許您會感興趣 推薦閱讀 傻喝「純酒精」抗新冠肺炎 伊斯坦堡兩周逾30死20送醫 16:082020/03/26 國際 憂心美失業人口狂飆 歐股早盤跌成一片 17:092020/03/26 財經 美國超越義大利 成新冠肺炎確診第二高 00:302020/03/27 國際 新冠肺炎》義大利新增969死亡 創單日最高！累積確診數成全球第2 03:382020/03/28 國際 葉毓蘭呼籲：公布新冠肺炎確診者足跡 14:362020/03/28 政治 對抗新冠病毒 美專家：需新版「曼哈頓計劃」 18:262020/03/28 國際 女星閃嫁大25歲百億富商 一張慶生照洩驚人豪門生活 21:452020/03/28 娛樂 舉國防疫 相關保險理賠升等 04:092020/03/29 金融．稅務 冰島雙重新冠病毒患者難治癒？ 專家這麼說 21:062020/03/29 國際 《營建股》台開集團花蓮、金門 「疫」轉身迎商機 12:332020/03/30 財經 財經熱門新聞 快了…台股下波屠殺！專家爆散戶撿槍時機 - 即時 就算明天又爆股災！散戶長線抱這檔也睡得著 - 財經 就剩明天！58元買王品1股 爽拿2200元餐券 - 財經 全球經濟衰退成定局 晶圓廠將掀關廠大潮 - 財經 超猛！謝金河叫朋友搶這檔 結果暴賺1倍 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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