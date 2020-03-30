投資銀行傑富瑞（Jefferies）29日宣布，財務長布羅德本特（Peg Broadbent）感染新冠肺炎死於併發症，享年56歲，成為首例死於該病的華爾街高層主管。而公司已指派傑富瑞金融集團（Jefferies Financial Group）財務長根德龍（Teri Gendron）暫代該職。

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