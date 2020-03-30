經濟部30日在臉書上發文表示，台灣與澳洲合作，讓防疫物資能流通，台灣可向澳洲購買酒精原料（糖蜜），澳洲則可以從台灣取得3噸不織布材料，將用在製作口罩上。

經濟部說，澳方提供的100萬公升的酒精原料，可用在生產民眾所需330ml的75%防疫消毒酒精共422萬瓶，對於防疫有相當大的幫助。

臉書原文：在這次疫情中，不僅讓世界都看到台灣的防疫實力，也讓國際友人看到台灣製造的實力，我們可以互相支援共同防疫。

不久前台灣才與美國簽署 #臺美防疫夥伴關係聯合聲明，在外交部 Ministry of Foreign Affairs, ROC（Taiwan）的協助下，台灣和澳洲也達成防疫物資的合作，澳方願意提供我國購買100萬公升的酒精原料，可生產民眾所需330ml的75％防疫消毒酒精共422萬瓶。我國也同意在國內產能充足的情況下，提供澳方購買3噸不織布材料。

這次的防疫合作，讓台澳兩國人民都能受惠，獲得需要的防疫物資，也有助雙方對抗疫情，達成雙贏。

(工商 )