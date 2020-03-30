黃子佼與孟耿如5日剛登記結婚，因新冠肺炎疫情嚴重，宣布取消4月19日的婚宴，30日正好是黃子佼生日，他在臉書甜曬與孟耿如的婚紗照，特別選在早上10點10分象徵「十全十美」。對於婚宴延後日期，他表示：「明年5月26日事先排候補，因為好日子沒有很多，現在還在看他們怎麼喬。」若要選擇不沖生肖的好日子，仍需等待飯店候補。

黃子佼笑說：「其實沒有人可以十全十美，但只要願意調整、付出、修正，都能有緣邁向新階段，不足的部分，都會有貴人來幫助。」他與孟耿如的婚紗照造型經典，他笑稱拍的時候「不符合人體工學」，「那時候因為動作，腰很痛，但是女生更辛苦，因為那衣服很重。」

黃子佼（後）在生日當天，甜曬與孟耿如的婚紗照。（Nicole+Felicia提供）

迎接48歲的黃子佼被問到生日願望回應，「我的願望就是天下太平，大家都健康，趕快回到健康規律的生活。」愛妻孟耿如也送上自製動畫為他慶生，「最近因為疫情都宅在家，我也買了很多生日禮物給自己，上網買了大概30樣阿拉蕾（漫畫《怪博士與機器娃娃》的角色）的周邊商品，老的骨董也買得很開心，這是我人生網路代購初體驗，這陣子在家太有空。」

(中時 )