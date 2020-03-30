清明時節雨紛紛！中央氣象局指出，明(31)東北季風減弱，鋒面接近，北部及東半部地區有局部短暫雨。而大家最期待的清明連假，受到鋒面、東北季風影響，北部、東半部有雨，但中南部除了山區以外則是多雲天氣。

氣象局臉書上提到，明日鋒面接近，北部及東半部地區有局部短暫雨，中部地區及南部山區偶爾也會有飄雨現象，南部平地維持多雲到晴的天氣；溫度相較於今日再稍回升，清晨各地低溫18至23度，白天各地高溫普遍在26度以上，中南部地區可達29至31度，感受悶熱。

氣象局說明，鋒面會在周三通過，隨後東北季風增強，雖然鋒面通過後，降雨會稍緩，但迎風面北部、東半部地區人有局部短暫陣雨，其他地區為多雲天氣，受東北季風帶來的涼空氣影響，入夜後氣溫會有下滑趨勢。

臉書《天氣風險》指出，本周天氣符合「清明時節雨紛紛」，且「北部雨紛紛，南部日日春」，周二晚間起另一波鋒面會接近至周三，雖然周四五降雨會稍微緩和，但六日又有鋒面接近。

(中時電子報)