大成（1210）30日公告財報，2019年合併營收777.7億元，年增7.35％；歸屬於母公司稅後淨利22.84億元，創下歷史新高紀錄，年增13.6％；每股稅後盈餘2.93元，亦明顯高於2018年的2.62元。董事會並決議，擬配發現金股利2.2元。

針對去年獲利成長主因，大成表示，主要是因持股過半的大成食品（亞洲）獲利倍增，加上台灣市場持續穩健向上，食品加工跟飼料表現都不錯。

以財報來看，大成食品（亞洲）2019年獲利年增逾9倍，除了經營管理績效提升外，外部環境受到非洲豬瘟影響，雞肉替代性需求明顯增加，也持續拉動雞雛、毛雞、雞肉價格屢創新高。

大成食品指出，雖然肉品事業受限現階段種雞養殖規模相對較小，未能從暴漲的雞雛行情中獲取較多利潤，但公司仍採取多種方式加強與養殖戶合作，協助養殖戶進行籠養改造，擴大養殖規模等，2019年大成食品毛雞電宰量較2018年增長約12％。

飼料事業方面，大成食品因應非洲豬瘟下飼料市場的改變，除了加強提升豬料免疫功能外，也穩定蛋雞料產蛋性能、持續降低肉雞料造肉成本，2019年外售飼料與契約飼料銷量總計較2018年增長約15％。

食品事業方面，大成食品2019年食品事業總銷量較2018年增長約7％，年銷售額突破20億元人民幣，食品事業已成為該集團重要且穩定的獲利來源。

展望2020年營運，大成表示，近期受疫情影響，加工食品業績向上成長，但餐飲通路需求則下降，整體而言第一季挑戰不小。不過，大成斥資約1.8億的緬甸種雞場，預計今年第二季完工、下半年進小雞；投資24億元的嘉義馬稠後食品加工廠，則預計今年第四季試車。

(工商 )