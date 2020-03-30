為搶救計程車和遊覽車司機，傳總統蔡英文將發放津貼給10萬名司機，每月1萬元、持續3個月。總統府發言人張惇涵表示，歷次財經高層會議中，蔡英文皆請行政院和各部會，就各個產業相關紓困措施進行研議，由行政院討論確定後推出實施。
張惇涵指出，相關報導所述及、有關計程車、遊覽車駕駛補助方案，目前仍由行政院研議中，施行內容確定後會由行政院進行說明。
日前蔡英文宣布，要把新冠肺炎紓困經費，提高到1,000億元，而交通部也將再加碼籌措100億元，給予觀光、運輸業者協助。
外傳交通部長林佳龍提出交通版的紓困2.0計畫，不僅直接給予觀光、旅宿業者發放紓困經費，也將發放給從業人員新租補貼，每人每月1萬元，持續3個月。
傳聞林佳龍提出計程車和遊覽車司機，也列入紓困目標，10萬名司機將比照觀光業從業人員，每人每月補貼1萬元，共3個月，總經費為34.5億元，相關計畫獲得蔡英文支持，決策後交由行政院核定方案。
(工商 )
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