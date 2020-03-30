新加坡高等法院週一駁回了關三項申訴案，維持了「男子間的性關係」仍是刑事犯罪的法律。這項法律是英國殖民時代就制定的，外界曾認為它已過時而且保守。

路透社報導，新加坡高等法院法官施奇恩說：「高等法院駁回了所有三項申請 。....這項法律對於反映大眾的既有觀念仍然很重要。」

法院還提到，新加坡不去禁止男同性戀的合意性交，不代表這件事無罪。

提出申訴的3名男子之一的布萊恩·張（Bryan Choong）說，他對該裁決感到失望。他說：「但是我仍會堅定地注視著前進的道路。」

新加坡刑法第377A條規定，發現與兩名男子的性關係可視為「嚴重猥褻」，最高可判處兩年徒刑，該法律不適用於女同性戀者。

人權組織曾表示，新加坡的決定，對亞洲有著廣泛的影響，因為亞洲對性取向的社會態度是偏向保守的。

新加坡總理李顯龍此前曾表示，新加坡的社會「在這些問題上，不會那麼自由。」

新加坡的考量也可能與鄰國有關，處在馬來西亞、印尼這樣的穆斯林占多數的國家旁邊，穆斯林對於多元性取向更是無容忍，越來越多的人對女同性戀、男同性戀、雙性戀和變性者群體，產生極大的擔憂。

(中時電子報)