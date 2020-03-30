新冠肺炎導致全球股市急速下挫，但部分大型對沖基金近來表現相對優異，讓績效吃下大補丸。

據投資人表示，億萬富豪葛里芬（Ken Griffin）創辦、規模300億美元的對沖基金Citadel，其旗艦基金（Wellington）2020年累計上漲4.5％，3月份的升幅不到1％。該基金的投資標的涵蓋股票、債券和其他資產。

億萬富豪英葛蘭德（Steve Englander）旗下規模410億美元的對沖基金Millennium Management，2020年迄今上漲不到1％，3月份跌幅將近1％。辛格（Paul Singer）創立的對沖基金艾略特（Elliott）向投資人表示，2020年迄今與3月份皆創下投資利得。科恩（Steven Cohen）的資產管理公司Point72，2020年來績效持平。

上述基金的漲幅雖然微小，但與大盤相比仍然領先許多。標普500指數2020年累計大跌將近21％，光是3月份就下挫13.9％。領航集團（Vanguard）一檔平衡型基金，2020年迄今下跌12.55％，3月份下挫9.4％。

然而在拿出這些相對亮眼的績效之前，近幾年多數對沖基金的策略卻讓投資人失望。部分大型對沖基金近來績效優異，一些產業界人士開始預期，對沖基金長期虧損局面將終止。

Eagles View資本管理公司創辦人伯格（Neal Berger）表示：「現在這樣說還為之過早。市場波動對對沖基金和主動式基金經理人是利多，這是對沖基金的賣點，現在是時候證明這一點了。」

然而部分大型對沖基金仍然難逃市場動盪。2020年截至3月16日，橋水（Bridgewater）全天候基金（All Weather）大跌14％。

(工商 )