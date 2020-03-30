新冠肺炎引發全球金融市場劇烈震盪，素有「恐慌指數」之稱的芝加哥波動率（VIX）指數飆升至紀錄新高，此時企業紛紛取消股票首次公開發行（IPO）計畫，造成IPO市場急凍。

自2000年以來，規模超過1億美元的上市案中，不到10％是在恐慌指數超過25時進行。新冠肺炎肆虐全球，導致投資人恐慌情緒高張，急速從股票市場撤退，恐慌指數2月時已經突破25，3月中更創下82的紀錄新高水準，目前位在64.5。

研究機構Renaissance Capital執行長暨共同創辦人史密斯（Bill Smith）表示，金融市場劇烈震盪「關閉了IPO大門」，使得新上市案枯竭。此外，2020年是美國總統大選年，問題又格外嚴重。銀行家通常鼓勵企業提早在大選前上市，防止越接近投票日，股價波動越大。

一名美國大型銀行的股票資本市場主管表示，企業無法在此時上市，沒有獲利的私人企業可能難以籌措到營運資金。

數據分析公司GlobalData表示，受到新冠肺炎疫情衝擊，許多企業相繼將上市計畫束之高閣。

市場原預期度假租屋網站Airbnb將是2020年的大型IPO案之一，但消息人士透露，新冠肺炎重創全球旅遊業，威脅該公司的上市計畫。Airbnb是投資人追捧的獨角獸公司，2017年的一輪募資將市值推升至310億美元，如今新冠肺炎讓Airbnb面臨數億美元損失，該公司正重新評估IPO計畫。

根據熟知內情人士透露，美國餐飲外送業者Postmates與DoorDash原本打算在2020年上市，但兩家公司目前尚未決定行動。Postmates與DoorDash對此消息不予置評。

(工商 )