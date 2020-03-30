受惠本業成長，加上轉投資處分收益進補！卜蜂（1215）30日公告財報，2019年歸屬於母公司稅後淨利14.64億元，年增53.98％；每股稅後盈餘（EPS）5.45元，也明顯高於2018年的3.47元。稅後淨利跟EPS雙雙創下歷年新高紀錄！

針對成長動能，卜蜂表示，主要是去年前三季豬價不錯，豬飼料及加工食品表現皆佳；加上去年第四季認列持股50％的子公司台灣愛拔益加之處分收益，每股貢獻約1.29元，本業、業外獲利同步報佳音。

展望今年，卜蜂董事長鄭武樾多次強調公司「投資不手軟」，2020年仍有多項投資計畫持續進行，包括蛋雞場、洗選蛋廠、肉品加工廠、食品加工廠、養豬場等，預計2020年公司資本支出將不低於前兩年水準（2018年資本支出16.8億元、2019年累計前三季資本支出已達12.5億元）。

其中，卜蜂斥資13億元在雲林新建的AI人工智慧自動化飼料廠，公司預計引進最先進的AI自動化立體倉儲設備，屆時可望降低50％以上的人力，並提高飼料生產效益及品質，預估將推升卜蜂整體飼料市占率，從目前的15％提升至20％以上。據了解，該廠原計畫2020年第二季完工投產，目前預計將延至2020年第三季。

(工商 )