韓國媒體3月30日報導，稱韓國萬民中央教會發生群聚感染。

根據大陸《新京報》的報導，3月初，200名教徒曾聚集準備網絡禮拜視，。韓疾控部門稱在此次活動中存在感染現象。到了3月25日，該教會出現首例確診病例，韓衛生部門隨即展開疫情調查。

截至30日下午，教會內至少28人確診感染。

該教教主李載祿因性侵9名女信徒正在監獄服刑。該教會鼓吹神奇療法，擁有10餘萬名信徒。

(中時電子報)