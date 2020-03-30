「這真是太撫慰人心了，」義大利里米尼副市長利西（Gloria Lisi）開心地說，「未來並沒有被寫定，他了不起的康復，給了未來希望。」她說的，是一名被稱做P先生（Mr.P）的101歲人瑞26日出院。新冠病毒對老年人威脅最大，但P先生卻打敗了病毒，成為這場瘟疫裡，挺過感染治癒出院最年長的義大利病例。

這位被義大利媒體稱為Mr.P的P先生，是上星期身體不適，新冠病毒檢測呈陽性之後被送往里米尼醫院治療。才一個多星期的時間，P先生便已痊癒，週四出院，開心地由家人接回家。

P先生1919年出生於義大利中北部艾米利亞-羅馬涅大區的首府里米尼（Rimini），一輩子都生活在這歐洲非常有名、擁有綿延15公里美麗沙灘的海灘避暑勝地。

這位老先生出生於大流感肆虐時，當時那場始於西班牙的大流感，感染了全球一共 5億人，佔當時世界1/3的人口，也奪走了60萬義大利人的生命，是當時義大利人口的1/10，而Mr.P相隔百年，卻挺過兩場世紀大瘟疫。

義大利在這一波新冠肺炎瘟疫中，疫情十分嚴重，有持續三週的時間，義大利是中國大陸以外，疫情最嚴重的國家，一直到兩天前確診人數被美國超越，但義大利的死亡人數，仍是大陸以外最慘重的國家，27日還又創下969例單日死亡人數最高的紀錄，截至27日晚間為止，義大利一共9134人死亡，累計確診86498人。

此為示意圖，非本文指涉對象。（圖片來源：pixabay）

義大利因為人口構全歐洲最老，23％人口年齡超過65歲。加上義大利是2008年歐債危機五大「歐豬國家」之一，政府債台高築，預算連年緊縮的結果，醫療體系量能嚴重不足，新冠肺炎爆發，醫療體系嚴重超載，加上因為人力和醫療物資不足引發嚴重的院內感染（醫護人員感染逾6000人，45名醫師死亡），導致疫情失控，確診人數雖然被美國超越，但義大利的致死率卻高得多，超過10%。根據義大利國家衛生研究院的報告，該國近86％的死亡病例是70歲以上的患者。

這也是為什麼，P先生奇蹟式的痊癒，會如此振奮人心。里米尼副市長利西在記者會上說：「P先生做到了。家人昨天晚上已經把他接回家。他的康復，說明了即使經過101年，未來也沒有被寫定。」

P先生不是惟一遭到新冠病毒感染後痊癒的人瑞，伊朗和武漢也分別有一名103歲的人瑞確診卻順利康復，兩名人瑞都是女性。此外伊朗和韓國也分別有一名91歲男性和97歲男性痊癒。

(中時電子報)