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美國總統川普在當地時間30日早晨於白宮玫瑰園會見媒體時表示，美國新冠病毒疫情致死率預計將在2周內達到最高峰，因此聯邦政府將把維持社交隔離規延長至4月30日，以避免疫情擴大導致10萬或20萬人因染病死亡的狀況發生。他強調，延長社交隔離規定是為了「把我們的正常生活找回來」。

據《福斯新聞》報導，川普在白宮玫瑰園舉行的記者會上說，疫情擴散的模型估計死亡人數可能在2週內達到最高峰。他還強調，「我再說一遍：記住這一點，死亡人數可能會在兩週內達到最高峰。因此，我們必須會將社交隔離規定延長至4月30日，以減緩疫情擴散的速度。」

報導說，川普的首席公共衛生幕僚、 美國國家過敏和傳染病研究所所長弗西(Anthony Fauci)博士重申了他早先提出的估算，表示美國仍有可能出現10萬至20萬人死亡的狀況。他說，要盡量讓這種事情不會發生，因此延長社交隔離規定將是個「明智而謹慎的決定」。

報導指出，周日白宮舉行新冠狀病毒記者會上川普多次與媒體記者發生爭執。川普日前曾說，「預期復活之前就可以重新開放社交隔離措施，在6月1日美國就可以從疫情中逐歲恢復，而且會有許多很棒的事情發生。」但在今天的記者會上，川普改口稱，有關復活節之前要重新開放社交生活「只是一個願望」，他只是試圖以此保持樂觀的氣氛。

據美國約翰斯．霍普金斯大學即時統計資料顯示，截至台北間3月30日20時30分，美國依然是確診病例數最多的國家，累計達14萬3055例，死亡病例為2513例。

(中時電子報)