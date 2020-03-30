立委蔡易餘（中）邀請漁業署南下嘉縣東石鄉與漁民座談，為漁民解答政策相關問題。（張亦惠攝）

新冠肺炎疫情肆虐，連帶養殖漁業也受到影響，為降低漁民損失，農委會漁業署祭出多項政策，盼與漁民一起度過難關，包括大宗水產品疏養、延後放養補助等，日前立委蔡易餘也邀請漁業署長張致盛、嘉縣長翁章梁至嘉縣東石鄉與漁民面對面座談，了解漁民意見。

漁業署為調節生產祭出養殖漁業生產調節獎勵，包括整池消毒、疏養、延後放養等措施，將於3月30日到4月30日受理漁民登記，防止漁獲在近期或中秋過後集中上市，魚價崩盤，另也啟動養殖漁業紓困貸款1年免息、補助外銷運費、加強內銷等相關配套，避免國內水產品產銷失衡影響漁民收益。

嘉義縣政府農業處漁業科長張建成指出，因應疫情1至3月石斑魚價格已受到影響，嘉縣以養殖吳郭魚、虱目魚、鱸魚為大宗，且現在疫情擴散到全球，加上縣內鱸魚、吳郭魚有5成左右皆為出口，調節措施對漁民有一定幫助。

蔡易餘指出，這次受疫情影響，餐廳、旅遊業都受到衝擊，農漁民養殖業也間接被波及，魚價普遍變差，幸漁業署立即提出相關配套措施，與漁民站在一起。

張致盛也現場向漁民說明，漁業用電補助方案已送往行政院，待確認後將能馬上實施，降低漁民負擔，另，新設立的「農民退休金」制度，也讓農漁民退休後多一層保障。

(中時 )