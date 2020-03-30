上班族很難避免外出吃飯，哪些地方不要去、哪些東西不要碰，才能避免病毒沾上身？

「目前沒有證據顯示COVID-19會透過食物傳染，」國泰醫院感染科主治醫師崔可忠解釋，新冠病毒是透過飛沫、糞便、血液傳染；除非是面對面接觸，否則就算吃到被病毒飛沫噴濺的食物，胃酸也會破壞冠狀病毒外層的套膜把它殺死；只要摸到病毒飛沫污染的物體表面，馬上去洗手就不會中鏢。

但平常在外用餐，很難避免與人群接觸，除了如廁、飯前、擤鼻涕、咳嗽後一定要洗手之外，掌握這10個原則，減少感染機會：

①餐廳這6樣，觸碰後請用肥皂洗手20秒：門、門把、廁所水龍頭、共用醬料罐、自助餐的菜夾、菜單。

②清潔桌面：可用75％的酒精噴灑擦拭。

③自備餐具：或用免洗筷及一次性湯匙。

④1人1份，避免多人共食：距離近，病毒傳播可能性高。崔可忠提到，尤其吃到辛辣菜餚，打噴嚏、流鼻水，沾染到毛巾、餐桌，都可能增加感染風險。

⑤少吃飯店自助餐：食物本身不會傳染新冠病毒，但人走來走去，甚至邊夾菜邊交談，「風險還是有，」崔可忠說。

⑥選擇通風小餐廳：選員工跟客人數較少，且通風良好餐廳，座位間距最好1公尺以上，也就是2個手肘（第3指到肘部的距離，長度約45～55公分）長度，較能降低感染風險。

⑦少交談：這段期間，可能要學會安靜用餐。飛沫可以噴濺0.3～1.5公尺遠，而且病毒會聚集在咽喉部位，大聲或高分貝講話，會把咽喉的病毒散播得更遠，為降低感染風險，最好遠離酒店、夜店等容易因喝酒而情緒高漲的地方。

⑧口罩收好：把口罩收好是新的用餐禮節。口罩由內向外對摺，放進透明塑膠袋，等用完餐外出時再取出戴上。

⑨生病別上餐廳：感覺身體有點不舒服時，最好不要外出吃飯。

⑩叫外賣，注意2個洗手點：取餐後及用餐前一定要洗手。而且最好別邊打電腦邊吃東西，摸過鍵盤的手比你想像得髒，曾有醫學中心發現院內感染的來源竟是值班醫師的電腦鍵盤。把東西放入嘴前，去洗手吧！

（部分資料提供：行政院食品安全辦公室）

(中時電子報)