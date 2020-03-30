2020年「台北國際自行車展」及「台北國際體育用品展」將首次嘗試3D虛擬展，並於5月上線進行為期一年的展示，展示兩展的創新設計獎得獎作品，透過VR 360°展示產品細節外，也可置入連結提供買主直接洽詢廠商的服務，為全球買主及參觀者打造全新的觀展感受。

台北國際自行車展所設立的「Taipei Cycle d&i awards台北國際自行車展創新設計獎」今年已邁入第8屆，此獎項已成為亞洲自行車設計獎指標，從每年的得獎作品中，得以窺見未來自行車設計的創新趨勢，今年共吸引全球12國、近150件優秀產品參賽，並由來自德國、日本及台灣等地的7位專家，以其專業及經驗評選出40件獲獎作品，其中有7件頂尖作品榮獲金質獎與1件新創企業獎得獎作品。

而在今年的得獎作品中，可以觀察到更輕量化、重視個人騎乘體驗、異材質整合、環保概念應用，以及結合科技物聯網等重要發展趨勢。

至於台北國際體育用品展TaiSPO All Star awards創新產品獎，今年共有9件得獎作品獲得卓越獎肯定，其中包含高階健身器材、家用運動健康產品及戶外運動用品等，由得獎作品即可窺知，體育用品廠商更兼顧環保節能的產品開發，重視人性化服務技術以及雲端管理系統連結運用等。

(工商 )