國內新冠肺炎疫情近來境外移入確診個案與日俱增，不過有發現，部分個案是入境前14天內就有症狀，卻疑似沒有主動告知，在居家檢疫期間發病，經通報採檢確診，甚至出現同住家人照顧起居時受感染、接機接待者疑被感染的案例。面對外界關切針對上述發病之開罰狀況？是否未曾開罰？根據指揮中心公共關係室彙整許久後表示，彙整中、暫無法提供告知。

指揮中心醫療應變組副組長說明羅一鈞事後表示，入境者都會拿到「入境健康聲明卡暨居家檢疫通知書」，因此包括症狀或通訊方式的填報不實，以及居家檢疫趴趴走，都是在各縣市政府併同一起裁罰，過去已經開罰很多次，包括出門買藥、買早餐、地址填報不實，都有罰過。

中央流行疫情指揮中心醫療整備官羅一鈞。（圖／報系資料照）

根據3月19日到30日的確診境外移入個案，當中就有17人在確診後接受疫情調查時，自述發病日在入境前14天內，但入境當時卻未在機場被採檢，而是回家後，在居家檢疫期間確診。這17人包括3月20日，一名20多歲女性從法國返台前4天發病，3月21日的20多歲女性，自荷蘭返台前2天發病；3月22日有一名20多歲女性，自法國返台前1天發病、20多歲女性自菲國返台前5天發病、20歲女性自義大利返台前2天發病和一名20多歲男性，自德國返台前1天前發病。

境外移入確診個案與日俱增。（圖／外交部臉書）

3月23日則有3人，包括20歲男性從英國返台前6天發病、30多歲男性自英國返台前3天發病和20多歲女性從美國返台前3天發病。3月25日共4名，包括20多歲女性從美國返台前3天發病、10多歲女性自美國返台前3天發病、20多歲女性自英國返台前2天發病、20多歲女性自法國返台前2天發病和20多歲男性自歐洲及泰國返台前3天發病。

另外，3月26日有2名，30多歲女性從摩洛哥返台前2天發病、20多歲女性自美國返台前4天發病；3月27日也有2名，分別是10多歲女子從美國返台前3天發病，以及一名40多歲男性自美國返台前4天發病。

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(中時電子報)