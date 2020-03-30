郝柏村晚年致力於戰史研究，他曾說，年紀大了，自然有忘性，也會糊塗，他和幾個老朋友常打麻將，有一天，約好打牌，卻怎著都找不到麻將，敗興而散，最後是在冰箱裡找到；但他話鋒一轉，麻將他會記不得放那，但如果是抗日戰役或國共戰爭，他是永遠不會忘。

的確如此，郝柏村談起抗日與國共戰役，如數家珍，他去大陸，不去北京，而是去各戰役的戰場憑弔，從華北、華東到華南，所有抗日戰爭重大戰役的戰場，他都走過；二次世界大戰的戰場遺跡，也去過不少。郝柏村評論國共內戰，還有他出的《教戰記》談國軍建軍備戰，軍事素養深厚，值得軍事將領一再研讀。

郝柏村久任總長，治軍霸氣，站出來不怒而威，也培養出不少嫡系班底，軍中有「郝家班」之稱，但即便在他權勢最大時期，內部仍有反郝勢力，包括前國防部長蔣仲苓、前參謀總長劉和謙、前國安局長宋心濂等人，都是上將。這些反郝將領多單打獨鬥，並無集結之勢，也不成派系，但後來都受到李登輝重用。

事實上，民進黨當年起家，不少政治明星也是靠著反郝，反軍人干政累積政治實力，當年軍方勢力大，警總也未廢，反郝得要很有膽識，陳水扁與葉菊蘭即是代表性人物。陳水扁當立委在國防委員會問政，經常衝著郝柏村來，算是靠反郝起家。葉菊蘭則在郝柏村任行政院長時，質詢他在政院召集高階將領開軍事會談，僭越總統職權，轟動政壇。李登輝就是藉著在野勢力，逐步剷除郝柏村軍權。

持平而論，郝柏村久任總長，軍權在握，是有尾大不掉問題，即便遭多方攻擊，但郝不曾提告，亦見其民主素養。而當初強勢呼喊「反軍人干政」的民進黨，2000年首度執政並決定起用同為軍人出身的唐飛組閣，政局因人因事，不斷遷演，浪滔處，唯感慨耳。

(中時 )