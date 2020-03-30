詳細的作案槍枝型號，還要等警方逮捕嫌犯、起獲槍枝，才能釐清。（翻攝畫面／胡欣男台北傳真）

30日上午板信商業銀行遭歹徒闖入行凶，掃射6槍，其中1槍擊中貫穿保全大腿，74秒行搶78萬元現金逃逸。警方採集到6枚9毫米彈殼，從監視畫面研判，歹徒持有的應是美製M4操作槍改造而成，使用克拉克彈匣，填裝9毫米子彈，槍口疑似裝消焰器，歸類在改造長槍，但殺傷力不如突擊步槍。詳細作案槍枝型號，還要等警方逮捕嫌犯、起獲槍枝，才能釐清。

警方表示，各警察機關積極掃蕩非法槍械，防範幫派分子擁槍自重，從根本減少結構性槍擊案件發生，槍擊案件從2015年發生122件，逐年降至2019年發生85件，降幅約達30％，平均破獲率均達90％以上；另2018年曾偵破「跨境走私制式槍械109枝」等案，查緝非法槍枝總數達2210枝，為歷年最高，國內整體治安尚屬穩定，並呈正面改善趨勢。

但警方也坦言，從歷年查獲非法槍枝數量分析，改造槍枝約佔查獲總數8成5，槍擊案件涉案槍枝也以改造槍枝居多，以去年為例，警方查獲各式非法槍枝計1450枝，改造槍枝高達1287枝，改造槍枝涉及槍擊案致11人死亡，嚴重戕害社會治安。

警方指出，2011年「操作槍」出現，對我國改造槍枝氾濫（每年約占7成）的情形難辭其咎，多數改造槍都是以未列管的操作槍改造而來，不法分子利用商品管理漏洞，僅需上網購買操作槍，再以電鑽貫通槍管、填上撞針，即可輕易改造成具殺傷力的槍枝。

有鑑於此，台北市政府去年6月27日在行政院會報上，即反應改造槍枝議題嚴重性，院長蘇貞昌裁示嚴查速查，並召開跨部會會議研商，以打擊不法槍枝。

(中時 )