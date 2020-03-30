防衛部落格(Defence-Blog)引用塞爾維亞媒體報導，塞爾維亞國防部剛剛向巴基斯坦陸軍出售了282輛T-55戰車。這些戰車都已經頗有年代了，長年堆放於塞爾維亞的老舊軍火庫當中。

報導稱，這項交易是貝爾格萊德的軍備展覽會上達成的，合約價值上看數千萬美元。

消息人士說：「這些戰車是以舊設備的名義出售，但是為了提高價值，會先進行現代化改造工程，再出售給巴基斯坦。」

沒有公布這筆交易的細節，僅說總價值高到數千萬美元。

塞爾維而國防部技術部長博揚·茲尼奇少將(Bojan Zrnic )受訪時，間接證實交易案，他說：「我們確實將出售過時的282輛T-55戰車，但我不會說賣給誰，因為尚未正式簽約。不過我能透露，這是一份很好的合約，因為老舊戰車不會在目前的狀態下出售，而是會先經過現代化改裝，而且改裝的工程是由我們的國防工業進行，因此也成就了許多工作機會與更大的附加價值。」

T-55是前蘇聯所製作，二戰結束後的第一代主力戰車，問世於1956年，首度採用100公釐主砲，比同時期的北約戰車都要強悍，迫使英國與美國重新思考與設計新一代的戰車，促使英國開發了105公釐戰車炮L7，而美國也決定研發M60第4代巴頓戰車。可以說，T-54/55定義了二戰之後的戰車研發走向。

(中時電子報)