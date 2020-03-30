前總統李登輝與陳水扁，好像都擔心軍人政變。事實的發展是，軍人即便強勢如郝柏村者，沒有任何人發動過政變，而且，李執政之初，因獲得軍人相挺，穩定了政權。不過，李郝從「肝膽相照」到相爭，也是當年政局最驚心的一頁。

民國77年元月，李前總統順利接班蔣經國繼任總統，郝柏村是相挺的；同年的國民黨十三全會，林洋港與蔣緯國醞釀「林蔣配」，還有「八大老會議」等，郝柏村最後都是選擇站在李登輝這邊，隔年，李也讓郝當閣揆。當時，李談到郝柏村，還有兩人「肝膽相照」名句。

李登輝是為制衡當時的行政院長李煥勢力，順便解除郝的兵權，才起用郝柏村，為此，李煥對郝柏村猶有心結。李郝體制雖號稱「肝膽相照」，但為了郝還關切軍方事務，加上政治立場分途，李登輝發動國會鬥爭，讓郝柏村以極屈辱的方式下台，終至兩人「肝膽俱裂」。

郝當閣揆，等於兵權解除。郝柏村是以軍職任內所累積的聲望與權力，取得從政實力，但直到其脫離政壇，李郝從「肝膽相照」到鬥爭，郝柏村敗下陣來，軍隊沒有一槍一砲介入，也未發生任何性質的「軍事政變」，說明郝柏村的民主素養，當然，軍隊也不可能跟著郝柏村造反。

郝柏村在其《無愧》一書中，嚴厲指責國民黨陷入金權政治的危機，郝柏村對當時宋楚瑜主導的黨務部門存有「鬥爭心態」和極為不滿，郝柏村常與宋楚瑜長談，卻似乎談完了就算，也不見改。而郝柏村說李登輝曾當面告訴他錢與權握在黨中央手中，黨內是沒有民主的。郝下台後，對李主導的「黑金政治」強烈質疑批判。

李郝分道揚鑣後，郝柏村曾與前司法院長林洋港搭檔參選正副總統，與李前總統打對台，敗選後，郝柏村淡出政壇。

(中時 )