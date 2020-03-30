日本防衛省消息稱，30日晚間一艘大陸籍漁船在東海海面與日本海上自衛隊護衛艦相撞，大陸漁船上13名船員無人失蹤，雙方船隻都能靠自身動力返航。

據日本防衛省表示，事件發於晚上8時半左右，日本海上自衛隊「島風號」護衞艦於鹿兒島縣屋久島以西650公里的東海公海範圍，與一艘大陸漁船相撞。事件發生後，護衞艦船員乘搭小艇接近漁船，大陸確認漁船上13人沒有受傷。護衛艦上人員亦無人受傷，但護衛艦左舷後方出現一個直徑約1米的洞，但仍然可以航行。

《共同社》報導指出，除了雙方船隻無人受傷外，兩艘船隻都可以靠自身動力航行，防衞省正調查事故原因及詳細情況。

據陸媒指出，和大陸漁船相撞的是日本海上自衛隊防空驅逐艦「島風」號是日本第二艘旗風級護衛艦，也是當年日本建構「八八艦隊」主力之一。它在是日本海自接收配備神盾系統的「金剛」級之前，日本海上自衛隊防空能力最強的水面艦艇，但在日本海自擁有了4艘金剛級、2艘愛宕級以及剛剛入列的摩耶級之後，旗風級現在成為行將退役的老舊船艦。

(中時電子報)