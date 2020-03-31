國民黨主席江啟臣上任3週，今接受本報專訪，他表示雖然每晚都沒睡好，但11人決策諮詢平台已順利運作，人事也逐漸到位，現在最棘手是怎樣展現立院黨團戰力；本周三，改革委員會名單也要送中常會，5月底前四個小組都要提出結論。據悉，國民黨明天將公布第一波、18位縣市黨部主委人選，且在本周三中常會，由江啟臣頒發聘書給考紀會主委葉慶元、18位縣市主委。

江啟臣今天受訪說，他上任至今，每天晚上都睡不好，更不要說陪家人，因為事情很多，改革千頭萬緒，國民黨126歲了，要順應時代潮流，有太多東西要調整，別說改革委員會要處理，還要列出幾大面向，問題真的很不少，煩惱柴米油鹽，人事也還在佈局，其中11人決策諮詢平台已順利運作。

最棘手的是怎樣讓國民黨在立院的戰力讓大家看到，在地方縣市黨部的經營、運作要繼續還要強化，這兩塊都涉及人事經費跟協調，讓立院戰力加強，就要整合黨中央跟黨團，議題回應有一致性，以及智庫先規劃怎麼配合，也都在進行。

他說，這3週除了東部，已走完15執政縣市，但與15位縣市長都見過面，很感謝祕書長李乾龍紮實的經驗及人脈，兩人過去雖沒共事，但兩週以來默契很好，李乾龍10天就把地方縣市黨部主委搞定八成，主委定了，黨工才能確定；雖然外界說祕書長老，但地方上紮實的經驗幫他很多忙，因此他常打趣「一老一少，兩人年齡71歲、48歲，加起來除以二恰是中壯年；他是『乾隆（龍）皇帝』、我是『臣』，皇帝幫臣很多忙。」

據悉，過去縣市黨部主委分選任、派任兩種，這次全部採派任，除了台中、南投、苗栗、台南等4縣市列第二波，其他第一波敲定者包括台北市黃呂錦茹請辭後接受慰留、新北市由曾任3屆立委的前跆拳國手黃志雄接任、基隆市由書記長蔡智穎升任、彰化縣為曾任員林市長的縣議員張錦昆接任、連江縣由立委陳雪生接任、宜蘭縣則是議長張建榮請辭主委後終於接受江啟臣慰留。

其餘縣市黨部主委都是現任者留任，包括桃園市邱奕勝、高雄市莊啟旺、新竹縣陳見賢、新竹市許修睿、雲林縣許宇甄、嘉義縣市蔡明顯、屏東縣廖婉汝、花蓮縣張峻、台東縣吳秀華、澎湖縣許國政及金門縣石兆瑉。

據悉，11人決策諮詢平台包括江啟臣、祕書長李乾龍、新北市長侯友宜、台中市長盧秀燕及高雄市長韓國瑜、立院黨團總召林為洲及書記長蔣萬安、智庫執行長高永光、青年中常委林杏兒及兩位最高票的中常委徐榛蔚與陳宗興；三位市長另有謝政達、黃國榮及葉匡時等3位副市長必要時代理。

國民黨今也公布前北市法規會主委葉慶元出任考紀會主委，將在本周三中常會上，與第一波縣市黨部主委一起由江啟臣頒發聘書。

江受訪時也證實上周五拜會智庫董事長吳敦義，兩人相談甚歡，最慢 6月，他將接任董事長，其他董監事尚未規劃。目前智庫最重要是成立改革委員會，他和李乾龍分任總召、副總召，組織改造、青年參與、兩岸論述及財務穩健等四個組別約各10人，其中兩岸組及青年組會略多10人，四組都由副祕書長任小組召集人。

他說，本周三名單通過後，各組要提具體報告，再下鄉開說明，包括中常委、中央委員及黨代表選制是否調整、公職初選提名機制及時程等都可提出，這些都涉及基層黨員，要聽地方意見，地方對兩岸論述也會有意見，最慢5月底前提出結論，「這次中常委選舉賄選，有兩件移送檢調，就依法依規定處理，端正選風本來就應該做，若沒辦法杜絕賄選，就不用談大選。」

至於數位行銷科技長，江啟臣說，會有一個初選然後再決選，請內外部評審，四月中旬應可以訂出來，該職務設在主席辦公室下，人選要兼具數位背景、行銷想法跟觀念，且不適合放在任何一個一級單位裡面，因為該職務要綜觀整個黨，是整個黨中央、縣市黨部的數位行銷跟企劃，要了解主席的概念跟期待。

(中時 )