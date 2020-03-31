國民黨在野之後，在國會的表現就成了政黨的門面，但不分區立委吳斯懷近期屢成為媒體負面焦點，也讓黨員傷透腦筋。國民黨主席江啟臣今天約見吳斯懷，分享國會經驗，希望對吳斯懷有幫助。江啟臣後來接受本報專訪時強調，「沒有人懷疑他(吳斯懷)忠貞的問題。」

江啟臣表示，沒有人去懷疑吳斯懷對國民黨是不是忠貞，而是因為吳在選前就為了在人民大會堂的那張照片被貼了標籤，綠營就是要政治操作吳，哪怕一個錯字都會想要拿來操作，他今天與吳對談過後，吳斯懷也說發言會更謹慎，發言的重點也會做一些調整。

據了解，吳斯懷也很清楚現在自己是眾矢之的，也不希望變成國民黨的負擔，因此決定避開政治議題，舉凡兩岸相關或是其他有政治爭議的事件，他都不會去談；重心將會擺在他現在的衛環委員會，同時還是會從專業角度關心國防安全議題，以及退役官兵權益。

至於黃復興黨部主委金恩慶請辭之後要找誰來補？江啟臣表示目前還在徵詢中，他肯定黃復興黨部是國民黨最忠貞且珍貴的資產。外界有在講黃復興黨部存廢的問題，江啟臣認為重要的應該是如何照顧跟關心這些黨員，如果廢掉可以解決問題那並不難，但他不能、也不會這樣做。

他說，他很感謝金恩慶主委，雖然金恩慶要辭職，但是也承諾將來會義務幫忙，輔導新任主委，金恩慶也主動向他建議黃復興黨部也要年輕化，因此江啟臣受訪時也透露，將來的黃復興黨部，如果有適當人選，他不排除會任用較年輕的人擔任黃復興黨部主委。

但他也提到主委職位不容易，新的主委要檢視哪些部分還能加強，運用有限資源把照顧黨員的工作做到最好，且也要考量到軍中的傳統文化，因此對於新任主委，他還在廣泛徵詢中。

(中時 )