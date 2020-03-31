國民黨主席江啟臣上任後，外界期許他能改革國民黨，讓國民黨年輕化。江啟臣今天受訪時直言，國民黨過去經營太偏向傳統組織，是「為了組織而組織」，但將來的國民黨，他希望是「因為議題而組織」，用議題來做連結，才能讓國民黨跟社會潮流結合。

江啟臣認為國民黨過去太多組織跟選票考量，應該要讓年輕人因為議題認同而支持國民黨。以他上任後力推的下修18歲公民權來說，外界都認為修憲若通過，將傷及國民黨選情，但江啟臣就認為，他推這個議題，不是選票考量，而是單純認為這是正確的事，他認為將來國民黨也應該要這樣。

江啟臣說，不應該去思考這是要討好誰，或是拿誰的選票，國民黨將來要給人民的感覺應該是展現態度，表達真誠，只要是價值上認為應該要做的事，就是要去做，而現在大家都認同要照顧年輕人，且提升民主廣泛參與，那麼這件事就是對的，而不是選舉考量。

他也提到最近有三位台中女中的學生因學校功課，到服務處採訪他，他好奇問女高中生：「現在年輕人不是對國民黨印象都不好？」，女高中生說：「對啊，但是對你沒有印象不好。」女高中生還說若兩年後有投票權，就會投給他。他認為，很多年輕人其實不會因為國民黨的一些事或一些人就全部推翻，他們也會看到其他部分的，因此他才強調要加強國民黨跟社會對話、跟年輕人對話。

這也是他上任之後就要成立「社會創新青年委員會」，外界都說國民黨跟年輕人有距離，因此他要確保主席跟外界年輕人要有諮詢平台，且年輕人是來自外部的，初步已經分成15個領域，國民黨必須要跟上社會脈動。

他說，年輕人也不希望當樣板，要經過對話，國民黨的社會對話非常重要，主席這個諮詢平台只是一種對話，未來另一個應該是智庫，國民黨要活化跟得上社會脈動，對話要做，雙向外部也會了解，要串連議題，傳統在經營地方的方式，太偏向傳統組織，感覺是因為組織而組織，不是因為議題而組織，用議題作連結，用議題作組織，才能讓國民黨跟社會潮流結合。

而江啟臣上一屆在立法院推動的國會營隊「透明新連線」會不會續辦？江啟臣說，他希望青年營還是要可以繼續辦，過去他們是自己在苦撐，但現在他擔任黨主席，可以思考由黨部的青年團，或是革命實踐研究院的青年計畫來舉辦。

(中時 )