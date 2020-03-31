內政部長徐國勇函送警政署長陳家欽、行政院長蘇貞昌怒斥徐國勇，掀起政治風暴。國民黨主席江啟臣今天受訪時批判「大家在做防疫，你們在做人事鬥爭，相當糟糕。」他也呼籲，在野黨有些防疫建議是有建設性的，希望執政黨多加考量。

江啟臣說，院長、部長跟署長打來打去，對民眾觀感不好，「大家在做防疫，你們在做人事鬥爭」，警察跟軍隊都屬於人民跟國家，不是民進黨派系拿來私相授受、畫分地盤，這是相當糟糕的事；國營事業酬庸更已經是常態，而且是赤裸裸、明目張膽的，這些事，民眾都會看在眼裡，不要小看人民看不懂。

對於蔡政府防疫，江啟臣說，很肯定第一線防疫人員，沒有緊急命令也百分之百配合，這是人民偉大的地方；防疫工作只要是為民眾的，在野黨都支持，執政黨不必把在野黨的建議都視為扯後腿，此時應不分朝野共同抗疫，國民黨有15執政縣市，中央跟地方應相互合作，例如國民黨提紓困預算不足、下放地方等建議都很有建設性，希望執政者能採納，「畢竟不管中央有沒有造神，人民在意的是自己會不會被疫情影響」。

有關罷韓，江啟臣說，國民黨絕對不樂見，重點在怎樣挽回民眾的焦點。其實高雄市政並沒做不好，但有些市民有情緒在，要怎麼找回市民信任，是國民黨及韓市府要努力的目標，因此不光市政要做到期待，市政以外也需要；黨中央能做的就是改革，趕快啟動且就緒，能早點讓大家看到成績就會更好，黨改革與幫韓市長相輔相成。

至於綠委柯建銘主張修憲「下修公民權」，應一併思考「五權變三權、總統制或內閣制」；江啟臣說，柯建銘罵國民黨在2015年的修憲委員會，拿下修公民權綁「不在籍投票」，以至修憲未果，如今柯的說法，不正是自己在做這件事？既然朝野對下修公民權已有共識，就先讓它過，不要再談其他。

(中時 )