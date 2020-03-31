大陸美女主持人柳岩有G乳好身材，被封為「陸版林志玲」、「人間胸器」的性感女神，人雖美命運卻多舛，她自曝是為罹癌母親進演藝圈賣弄性感，還被路人酸花瓶，又因工作太拚，9年前罹乳房囊腫，她連公司都沒通知，就獨自一人進開刀房處理，處境堪憐。

陸版林志玲可憐人生 父母皆罹癌為獎金入行

39歲的柳岩2015年曾被TC Candler選為「全球100張最美面孔」第89名，曾演出電影《畫皮》、《擺渡人》，她有一個哥哥，但因父母重男輕女，從小在不公平環境下長大。微博最近刊出一篇柳岩過去的專訪，暴露她可憐的人生故事，18年前柳岩母親確診直腸癌，父親開車打零工薪資低，為了電視台選秀節目的1萬元獎金，柳岩下決心要拿獎金，才誤打誤撞進了演藝圈。

柳岩在專訪時這麼說：「你現在把1萬元放到我面前，叫我做什麼事，我會覺得你腦子有問題，但你把1萬元放到那時候的我面前，不管要做什麼，我真的都會去做」，一席話道出當時的柳岩可以為錢做任何事。原本跟性感搭不上的她，進演藝圈後不得不妥協，開始走性感火辣風格，她很聽話不抗拒被利用，還一度被外界稱為「流量天后」。

因性感形象太過鮮明，柳岩也引來不少「蒼蠅」，在她經紀人手機中有長長一串黑名單，都是誤將經紀人手機當成柳岩手機騷擾的變態，2016年3月她參加男演員包貝爾的婚禮，身穿低胸洋裝擔任伴娘的她，遭「鬧伴娘」惡俗差點走光，影片被熱傳，伴郎團也被罵玩得太超過，「一群大男人欺負一個女生」。

柳岩身材傲人。（圖／翻攝自柳岩微博）

為家人賣性感賺錢 自已生病一人獨自承受

柳岩為了家人在演藝圈辛苦賺錢，仍敵不過病魔無情降臨，柳岩父親又被確診罹癌且進入末期，在父親生命最後階段，柳岩不惜動用人脈，找爸爸最喜歡的演員王寶強來看他，被病魔折磨的柳岩爸爸因此露出笑容，但隔天就辭世，柳岩當時寫下：「感恩這段日子來探望父親的朋友和前輩們，最後的日子裡你們的到來如一束溫暖的光給他帶來了快樂、喜悅和美好的記憶」。

長期勞累拚命賺錢的結果，柳岩身體也出了狀況，健康檢查時發現胸部出現腫瘤，但幸好是良性的囊腫，切除即可，雖未危及生命，但當她得知必須進手術房處理時，一時難過也大哭一場，在沒通知公司，無人陪伴的情況下，她獨自前往手術房接受手術，手術前唯一只有通報嫂嫂。

手術結束後，柳岩接到嫂嫂來電關心，她起初開玩笑說：「唉呀！痛死老娘了」，之後忍不住哭泣，讓嫂嫂十分心疼，也清楚柳岩不是怕死，是怕萬一有個不測家裡就沒人支撐，幸好手術結果順利，幾個月後柳岩依舊亮眼出現在眾人面前。

柳岩常不吝分享好身材。（圖／翻攝自柳岩微博）

去年柳岩被爆出現在湖南衡陽市政務中心，還傳她一口氣買了十間房，她則動怒否認，澄清自己是為家人辦理稅類業務，並非前往買房。外界以為她當藝人賺錢容易，但她曾透露剛出道當主持人時，錄影一下接不上話，就被製作人當眾辱罵︰「你就是跪在我面前，舔我的腳我也不會要你。」還說柳岩如果紅了，觀眾一定是瞎掉。

但柳岩不氣餒，努力充實自己的主持能力，並盡力和製作人等工作人員打好關係，現在她已成為大陸新一代「宅男女神」，演戲、唱歌樣樣都行，粉絲更數不盡，當年曾對她撂話的製作人，早已經不敢再提當年事了。

(中時電子報)