疫情肆虐全球股災！他這樣買運彩竟大賺

台灣運彩總經理林博泰(左)上時來運轉節目，與主持人尉遲佩玉(右)談運彩眉角。(易繼中攝)

新冠病毒(Covid-19)肆虐全球，重創各國經濟，美股3月不到3週的時間就熔斷3次，大跌近萬點，台股也難逃一劫，跌破十年線，所有作多股市的投資人哀鴻遍野，幾乎都是棄械式的投降，就在3/12台股盤中跌破萬點重挫786點的同日，有蘆洲投注站的客人3,000元買運彩抱回164,622元，相當於一天賺進548支漲停板，逆勢開紅盤抱回大獎，今天我們就來談談為什麼買運彩也是值得股票族納入投注的選項。

股票投資Vs運彩投注比較表。(台灣運彩提供)

買運彩除了跟買股票很像，都需要一些基本面、技術面及消息面的分析外，很重要的一點差異是「買運彩沒有買股票籌碼面的風險」，因為運彩買的當下「賠率」(中獎可獲賠的倍數)已決定，實體投注是印在彩券上，網路投注是直接列入系統的投注紀錄中，不會受到其他人投注的影響而改變，「中獎與否」以及「賠率高低」完全取決於「自己的判斷」以及「球隊的比賽結果」與「其他的投注者」完全沒有關係，所以不會有股票所謂的「溫水煮青蛙」、「養、套、殺」、「總是有人比你早知道」以及「有人倒籌碼給你」等籌碼面風險。

運彩「串關」說明。(台灣運彩提供)

3/12蘆洲投注站的客人花3,000元買運彩，選5場羽球賽事串關，1.「雷斯塔維托Vs. 傑姆克 正確比數1：2賠率3.40倍」、2. 「馬琳Vs. 王祉怡 讓分客勝賠率1.75倍」、3. 「常山幹太Vs. 周天成 正確比數1-2賠率3.10倍」、4.「大崛彩Vs. 依瑟儂 讓分主勝賠率1.70倍」以及5.「王子維Vs. 西本拳太 讓分客勝賠率1.75倍」，比賽結果全數命中，中獎賠率連續相乘高達54.8倍，抱回164,622元，相當於一天賺進548支漲停板，羨煞很多股票投資人。買運彩沒有籌碼面風險，而且有機會抱回大獎，所以能夠接受股票投資風險的朋友們，只要做好資金控管，運彩也是值得列入投注的選項

蘆洲投注站彩迷花3,000元抱回16萬。(台灣運彩提供)

(中時電子報)